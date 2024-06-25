Метеорологи предупредили о магнитном шторме, который накроет Землю 26 июня 2024 года Леонид ВисловМетеорологи предупредили обитателей планеты Земля о предстоящем магнитном шторме, который ожидается в среду, 26 июня 2024 года.
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