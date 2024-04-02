Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

863 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • brigadier21 Snytsarienko
    Козырно, моё почтение спецам из МВД, сколько дряни из оборота вывели, много людских жизней тем самым сохранили!!!Владимир Колоколь...
  • А Кудасов
    Кто то воюет, кровь проливает, кто то награды вручает или рассказывает про СВО и звания получает, как Конашенков. Не ...Замминистра оборо...
  • Nikolia Vovchenko
    Идеологическая помойка "Эрнст и Ко"МЧС России поздра...

Артиллерийские подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра в Херсонской области

Артиллерийские подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра в Херсонской области

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» постоянно находятся в полной боевой готовности. С получением боевой задачи они выезжают из укрытия на огневые позиции и оперативно готовят реактивную систему к ведению огня по вновь выявленным целям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх