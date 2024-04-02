Артиллерийские подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра в Херсонской области

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» постоянно находятся в полной боевой готовности. С получением боевой задачи они выезжают из укрытия на огневые позиции и оперативно готовят реактивную систему к ведению огня по вновь выявленным целям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии