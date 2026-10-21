ИРКУТСК, 21 октября, ФедералПресс. С 22 по 28 октября в Думе Иркутска пройдет думская неделя. Старт назначен на 22 октября, заседания постоянных комиссий состоятся в четверг, а 28 октября депутаты соберутся на 26-е очередное заседание городской Думы.