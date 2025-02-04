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«Нет доверия»: Роналду раскритиковал награду «Золотой мяч»

«Нет доверия»: Роналду раскритиковал награду «Золотой мяч»

По мнению футболиста, эта награда больше не имеет никакого авторитета.фото: alnassr.saНападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду поддержал игрока мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, не выигравшего «Золотой мяч».

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