M**a запустила тестирование пользовательских ИИ-чат-ботов в I*******m Генеральный...

M**a запустила тестирование пользовательских ИИ-чат-ботов в I*******mГенеральный директор M**a Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) объявил, что компания начинает тестирование ИИ-аватаров в I*******m, созданных пользователями с помощью инструмента M**a AI Studio.
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