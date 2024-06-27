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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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M**a запустила тестирование пользовательских ИИ-чат-ботов в I*******m Генеральный...

M**a запустила тестирование пользовательских ИИ-чат-ботов в I*******m Генеральный...

M**a запустила тестирование пользовательских ИИ-чат-ботов в I*******mГенеральный директор M**a Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) объявил, что компания начинает тестирование ИИ-аватаров в I*******m, созданных пользователями с помощью инструмента M**a AI Studio.

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