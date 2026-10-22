Ростислав Ищенко Западные союзники так долго уверяли себя и украинцев в неизбежности победы над Россией, что теперь не могут убедить Киев сдаться.
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Не сработает. Совбез ООН сейчас расколот.
Единственное ,-что играет на руку бандеровцев то, что они еще способны к сопротивлению! Этот вопрос решаем мощью оружия которая у нашего оружия есть! Но политические соображения не дают пустить в ход этот весомый аргумент! Какие то полумеры кругом! Блокады портов нет там продолжают разгружаться военные грузы! Свет в куеве никак не погаснет и машины ездят топливо хватает! Есть вариант когда без альтернатив разного рода ! Потому и время идет переговоры мусолят! надежду оставляют а нужно было бы ее жестко лишать!
"Костяк армии состоит из матёрых солдат, прошедших по четыре-пять лет непрерывных боевых действий. Они с 2023 года стараются не попадать на передовую, пропуская через свои подразделения основную массу мобилизованных. Они выживают, ускоренно отправляя на смерть других. По разным случаям их иногда используют в бою, но стараются беречь. На их руках столько крови и преступлений, в том числе против украинского народа, что конец войны для них также является концом сладкой, спокойной жизни. " значит, сосредоточиться на них и либо выдавить их на запад Украины, либо под трибунал и по законам военного времени. В первом случае - они однозначно организуются и война очевидно вспыхнет вновь неся смерть мирным людям. Второй вариант давно напрашивался к реализации, учитывая сколько людей они уже успели поубивать.
Особых надежд на решение проблемы подписанием договора конечно нет. Автор прекрасно разобрал ситуацию и разложил по полочкам. Придраться не к чему. но тем печальнее .что выход нормальный не просматривается. Остается как в конце поста путем назначения и подтверждения в ООН. хотя работать это будет конечно плохо.
тут бы отделить "мух от котлет", - разговоры о капитуляции от собственно капитуляции, ибо суть вещи разные. разговоры назрели не только имиджево, но зачинщикам надо бы хоть кусочек Украины оставить под контролем "на развод" в будущем. а капитуляция нужна России с тем, чтобы снести окончательно укрофашизм с насиженного места. но трек переговорный обеим сторонам на руку - для одних как минимум имидж, для других выигрыш во времени. тем более с требованием легитимности представителя...