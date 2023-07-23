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Праздник Ольги Страдницы отмечают 24 июля: что нужно сделать в этот день, а от чего воздержаться

Праздник Ольги Страдницы отмечают 24 июля: что нужно сделать в этот день, а от чего воздержаться

Праздник Ольги Страдницы отмечают 24 июля: что нужно сделать в этот день, а от чего воздержаться Елена Галицкая24 июля православная церковь отмечает день памяти святой равноапостольной княгини Ольги, которая была женой киевского князя Игоря.

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