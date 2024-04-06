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Гагин: у армии Украины практически не осталось на фронте подготовленных частей

Гагин: у армии Украины практически не осталось на фронте подготовленных частей

У Вооруженных сил Украины практически не осталось на фронте подготовленных частей. Соответствующее заявление, как информирует РИА Новости, сделал Ян Гагин, советник руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

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