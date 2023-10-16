Уйду из «Ростова», если сборную разбанят: Карпин резко ответил Мостовому после критики совмещения постов

Главный тренер сборной России и ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что его смешат слова футболиста «Зенита» Александра Мостового, заявившего о неприемлемости совмещения работы в клубе и национальной команде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии