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Уйду из «Ростова», если сборную разбанят: Карпин резко ответил Мостовому после критики совмещения постов

Уйду из «Ростова», если сборную разбанят: Карпин резко ответил Мостовому после критики совмещения постов

Главный тренер сборной России и ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что его смешат слова футболиста «Зенита» Александра Мостового, заявившего о неприемлемости совмещения работы в клубе и национальной команде.

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