Правообладатель бренда «Love is…» подает в суд на певицу Елену Темникову

Правообладатель бренда «Love is…» подает в суд на известную российскую певицу Елену Темникову. Истец считает, что бывшая солистка группы SEREBRO на обложке своего сингла якобы незаконно использовала изображения, как на фантиках жевательной резинки.
Правообладатель бренда «Love is…» подает в суд на известную российскую певицу Елену Темникову. Истец считает, что бывшая солистка группы SEREBRO на обложке своего сингла якобы незаконно использовала изображения, как на фантиках жевательной резинки.
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