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Правообладатель бренда «Love is…» подает в суд на певицу Елену Темникову

Правообладатель бренда «Love is…» подает в суд на певицу Елену Темникову

Правообладатель бренда «Love is…» подает в суд на известную российскую певицу Елену Темникову. Истец считает, что бывшая солистка группы SEREBRO на обложке своего сингла якобы незаконно использовала изображения, как на фантиках жевательной резинки.

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