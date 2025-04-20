Большие комиссии на транзакции мешают росту банковского сектора в Нигерии

Многочисленные комиссии, которые взимаются банками за осуществление транзакций, ограничивают доверие нигерийцев к этим учреждениям, заявил профессор экономики Ндубиси Нвокома, 19 апреля сообщает издание Daily Trust.
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