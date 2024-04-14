Новая инкарнация Горбачёва. Пашинян предлагает отказаться от "исторической Армении"

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лина любимцева

Армяне уже давно массово покидают пределы Армении. Мне еще в 2010 году говорила одна семья из Армении: "У нас там жить не возможно. Несколько родов захватили власть в Армении, остальных притесняют. Мы будем ездить в Армению, любим ее, но жить там не будем. В России лучше"... Вот так. Я понимаю, на какой волне к власти пришел Пашинян, но то, что он сейчас делает, армянам определенно терпеть нельзя!! В конце концов, КОГДА уже армяне наведут порядок у себя в Армении?!! То "несколько родов", теперь Пашинян... А остальные армяне что делают? И о чем думают?