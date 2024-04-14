Театр абсурда
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Театр абсурда

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Новая инкарнация Горбачёва. Пашинян предлагает отказаться от "исторической Армении"

Новая инкарнация Горбачёва. Пашинян предлагает отказаться от "исторической Армении"

ИГОРЬ  ЛИСИН Никол Пашинян является весьма интересным примером того, до чего можно довести даже самый националистически настроенный народ, если очень сильно постараться.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Дураки, не помнящие родства и своей истории, не вечны, а вечны в проклятиях живых
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6 час.
лл
лина любимцева
Армяне уже давно массово покидают пределы Армении. Мне еще в 2010 году говорила одна семья из Армении: &quot;У нас там жить не возможно. Несколько родов захватили власть в Армении, остальных притесняют. Мы будем ездить в Армению, любим ее, но жить там не будем. В России лучше&quot;... Вот так. Я понимаю, на какой волне к власти пришел Пашинян, но то, что он сейчас делает, армянам определенно терпеть нельзя!! В конце концов, КОГДА уже армяне наведут порядок у себя в Армении?!! То &quot;несколько родов&quot;, теперь Пашинян... А остальные армяне что делают?   И о чем думают?
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6 час.
Erna Абих
Да бросить этих долбанных армяшек на съедение США. Чего нянькаются с ними не понимаю, они не достойны такого внимания
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5 час.

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