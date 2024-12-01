Президента Украины Владимира Зеленского предали, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
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