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Захарова заявила, что Зеленского предали

Захарова заявила, что Зеленского предали

Президента Украины Владимира Зеленского предали, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

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