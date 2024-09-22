Выкиньте их из корзины: бьюти-гаджеты с маркетплейсов, которые не добавят вам красоты

Чего только не придумают азиатские производители, чтобы склонить женщин к покупке! Обещают, что их массажеры увеличат губы, подарят точеные скулы, избавят от двойного подбородка и даже заменят пластические операции.
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