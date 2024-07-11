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"Успех: Байден почти не запинался!" Что пишут мировые СМИ о саммите НАТО

"Успех: Байден почти не запинался!" Что пишут мировые СМИ о саммите НАТО

© AP Photo / Evan Vucci Мировые СМИ активно комментируют открывшийся вчера саммит НАТО. Они отмечают, что хрупкому альянсу не удалось продемонстрировать его единство, а ведь именно это было целью встречи.

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