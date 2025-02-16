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Умер арт-директор игр Half-Life 2 и Dishonored Виктор Антонов

Умер арт-директор игр Half-Life 2 и Dishonored Виктор Антонов

Виктор Антонов, художник и арт-директор игр Half-Life 2 и Dishonored, скончался в возрасте 53 лет. Информацию о его смерти опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter) тогдашний ведущий сценарист Valve Марк Лэйдлоу.

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