«Обычная семья»: новые владельцы объяснили, зачем им квартира Зеленских

Новая собственница квартиры, до 2023 года принадлежавшей супруге президента Украины Елене Зеленской и национализированной по решению Госсовета Крыма, заявила: с приобретенной собственностью ничего делать не собирается и пользоваться ею будет сама.
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