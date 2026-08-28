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Новые маршруты по Сокольникам и Щукину ждут горожан и туристов на портале «Узнай Москву»

Новые маршруты по Сокольникам и Щукину ждут горожан и туристов на портале «Узнай Москву»

На портале «Узнай Москву» опубликовали два новых онлайн-маршрута по Сокольникам и району Щукино. Во время прогулок горожане смогут познакомиться с историей и архитектурой этих территорий, увидеть достопримечательности и объекты культурного наследия.

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