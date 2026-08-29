📌⚡️Анализ фрагментов боеприпасов, применённых по Донецку, выявил наличие CAGE-кода 6F8W австралийской компании Ferra Aerospace, известной производством комплектов крыльев для корректируемых авиабомб JDAM-ER.
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