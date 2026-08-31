Защитное стекло для смартфона: реальная польза или маркетинговый миф

Каждый раз, когда в руках оказывается новенький флагман, внутри меня просыпается лёгкая тревога. Стоит эта вещь ощутимо, а экран кажется одновременно и самой ценной, и самой хрупкой частью.
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