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Полянский назвал слухами сообщения о возможном выходе США из ООН

Сообщения о возможном выходе США из ООН или сокращении их участия в финансировании организации являются лишь слухами и спекуляциями, заявил в беседе с РИА Новости первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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