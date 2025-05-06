Полянский назвал слухами сообщения о возможном выходе США из ООН

Сообщения о возможном выходе США из ООН или сокращении их участия в финансировании организации являются лишь слухами и спекуляциями, заявил в беседе с РИА Новости первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
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