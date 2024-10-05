Никита Пресняков поставил точку в обсуждении его развода с Красновой

33-летний певец поделился кадрами трогательного воссоединения с женой после разлуки. Никита Пресняков с женой Аленой Социальные сетиНикита Пресняков показал, как встречает любимую жену Алену Краснову в аэропорту после ее возвращения в США.
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