Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас испытывает "иррациональную агрессию" к России, а потому ее назначение на данный пост было ошибкой.
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