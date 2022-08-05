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Nokian Tyres ушла из России, а один из крупнейших в мире заводов остался. Его переименуют

Nokian Tyres ушла из России, а один из крупнейших в мире заводов остался. Его переименуют

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что после ухода из России компании Nokian Tyres завод по производству автошин сменит свое название и займется поиском новых рынков сбыта продукции.

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