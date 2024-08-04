До Сарапула на метеоре: в рамках нацпроекта из Казани открыли новый туристический маршрут

Новое туристическое направление открыли для себя жители и гости Казани. По великому волжскому пути теперь можно добраться и до Сарапула — жемчужины Удмуртской республики и до Воткинска — родины Петра Ильича Чайковского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии