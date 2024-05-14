Стране пора избавиться от «двузадых» россиян со многими паспортами

Рок-музыкант Андрей Макаревич* в беседе из Израиля с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились «Володимиром Зеленским», в очередной раз показал себя махровым приспособленцем, ищущим тёплого места, и ради этого готовым подстраиваться под стремительно меняющуюся политическую реальность.
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