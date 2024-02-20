В период аномальных морозов в Алтайском крае могут отменить рейсовые автобусы

Частично это удастся компенсировать дополнительными рейсами и увеличением числа вагонов пригородных поездов Из-за аномальных морозов некоторые перевозчики в Алтайском крае могут временно отменять автобусные рейсы до удаленных населенных пунктов.
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