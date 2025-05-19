В России оценили признание Дурова о давлении французской разведки

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил признание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в том, что директор Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер просил его заблокировать «консервативные голоса» в Румынии перед выборами.