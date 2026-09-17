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Царьград

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Смирнов получил прозвище «Батя» в колонии и первый выговор

Смирнов получил прозвище «Батя» в колонии и первый выговор

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, отбывающий срок в колонии № 5 Орловской области за взятки, получил прозвище «Батя» из-за своей внешности и биографии.

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