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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «МЮ» 25 ударов, 10 – в створ и xG 4,02 против «Сосьедада». Это лучшие результаты при Амориме

10 ударов пришлись в створ, показатель xG (ожидаемые голы) составил 4,02. Все три показателя – лучшие за матч под руководством Рубена Аморима.

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