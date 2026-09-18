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Поддубный призвал активно голосовать на выборах депутатов Госдумы

Поддубный призвал активно голосовать на выборах депутатов Госдумы

Герой России, военкор Евгений Поддубный проголосовал на выборах депутатов Госдумы России девятого созыва и призвал россиян принять активное участие в выборах.

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