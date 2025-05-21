Милонов предлагает штрафы за тарологию как мошенничество в России

Депутат Виталий Милонов готовит законопроект, приравнивающий тарологию к мошенничеству. Предлагается внести изменения в закон "О рекламе" и Уголовный кодекс, чтобы прекратить продвижение и деятельность предсказателей и целителей.
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