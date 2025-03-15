Секретный приказ Великобритании о бэкдоре iCloud спровоцировал борьбу за гражданские права

Секретное распоряжение правительства Великобритании, направленное в адрес компании Apple с требованием открыть черный ход в зашифрованной версии сервиса хранения данных iCloud, было оспорено двумя группами по защите гражданских прав, Liberty и Privacy International, которые подали жалобы в четверг.
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