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В Раменском округе благоустраивают дворы

В Раменском округе благоустраивают дворы

В залинейной части города Раменское продолжаются работы по благоустройству дворов. Сейчас специалисты подрядной организации занимаются обновлением площадки и расширением парковки у дома № 35б на улице Красный Октябрь.

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