Для детей участников СВО ввели бесплатный проезд в троллейбусах Петрозаводска

Льгота станет доступна для юных жителей карельской столицы от 7 до 18 лет. Как рассказали в администрации города, с 20 января дети участников специальной военной операции смогут бесплатно ездить на всех троллейбусах и автобусах №30.
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