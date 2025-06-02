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«Кто реально стоит за Тахминой Самадовой?»: Её поймали при получении квартиры, но покровители из верхушки спасли её

«Кто реально стоит за Тахминой Самадовой?»: Её поймали при получении квартиры, но покровители из верхушки спасли её

Avia.pro - СМИ В подмосковных Мытищах разгорелся скандал вокруг Тахмины Самадовой, многодетной матери из Таджикистана, которая получила жилищный сертификат на 24 миллиона рублей.

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Комментарии
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Амара Карпова
Никак не нажрутся твари🤮пока смертную казнь не вернут, ничего не изменится💯ДНИЩЕ🤬
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8 час.
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти.
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2 час.
ВУ
Варлам Устрялов
НАЧАЛЬНИК! Если ты не введёшь СМЕРШ и смертную казнь, грош тебе цена, как начальнику!
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2 час.
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