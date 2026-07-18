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Царьград

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Депутат Госдумы: Черногория введет визы для русских ради ЕС

Депутат Госдумы: Черногория введет визы для русских ради ЕС

Черногория планирует ввести визы для русских с 1 октября, чтобы присоединиться к ЕС. Депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что страна готова пожертвовать туризмом ради сближения с Западом, подчеркнув, что Евросоюз ослабляет страны-кандидаты.

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