Изображения еды, созданные искусственным интеллектом, выглядят вкуснее, чем реальные фотографии еды

В связи с началом Глобальной недели питания и гидратации 2024 года исследователи объявили об интригующем открытии: потребители обычно предпочитают изображения продуктов питания, созданные искусственным интеллектом, реальным изображениям продуктов питания, особенно когда они не знают об их истинной природе.