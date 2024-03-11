Изображения еды, созданные искусственным интеллектом, выглядят вкуснее, чем реальные фотографии еды

В связи с началом Глобальной недели питания и гидратации 2024 года исследователи объявили об интригующем открытии: потребители обычно предпочитают изображения продуктов питания, созданные искусственным интеллектом, реальным изображениям продуктов питания, особенно когда они не знают об их истинной природе.
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