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Агент Кузнецова: «Переговоры с «Динамо» Минск продолжаются, со стороны «Трактора» ничего не было. Евгений определится с командой в ближайшее время, думаю»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова , рассказал о ходе переговоров с клубами Fonbet КХЛ.

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