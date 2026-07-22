30 взрывов, пожар и дым над Краснодаром. Почему под ударом снова Wildberries?

Версия: ВСУ целенаправленно атакуют активы крупнейших бизнесменов, которых считают близкими к президенту России Роман Злобин Фото: Валентин Егоршин/ТАСС/Архив Материал комментируют: Олег Извеков От атак беспилотников 21 июля снова пострадали объекты крупнейшего маркетплейса Wildberries: и сами склады, и работавшие там люди.