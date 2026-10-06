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Киев в панике перед новыми ударами ВС РФ, Литву уберегут от России онлайн-игрой

Киев в панике перед новыми ударами ВС РФ, Литву уберегут от России онлайн-игрой

  Главные новости из зоны проведения СВО на утро, 6 октября 2026 года Киев напугали еще не взлетевшие российские самолеты Украинские СМИ обещают о готовящемся массированном ударе ВС РФ по Украине в ночь на 7 октября.

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Сергей Николаев

Прибалты надеются, что на них нападут с границы))) Если только Россия обернётся на них, то им хватит одной ракеты на троих! И не будет больше прибалтийских государств, даже если у них будет ядерная ракета.