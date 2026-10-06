Киев в панике перед новыми ударами ВС РФ, Литву уберегут от России онлайн-игрой

Главные новости из зоны проведения СВО на утро, 6 октября 2026 года Киев напугали еще не взлетевшие российские самолеты Украинские СМИ обещают о готовящемся массированном ударе ВС РФ по Украине в ночь на 7 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Украм всё равно»: атака на Москву стала одной из самых массированных с начала 2026 года
- Зеленский всех украинцев решил отправить на убой, у Одессы такие же основания вернуться Россию, как у Крыма, Маск отвернулся от Украины
- «Получается не очень»: Киев не унимается — атака на Москву стала одной из крупнейших за два года
Свежие комментарии
- Каллас хочет от н...
- Аннушка купила ма...
- Каллас хочет от н...
Прибалты надеются, что на них нападут с границы))) Если только Россия обернётся на них, то им хватит одной ракеты на троих! И не будет больше прибалтийских государств, даже если у них будет ядерная ракета.