Тотальное зловоние, помпезные праздники и другие прелести жизни в замках времён Средневековья

Не стоит обманываться всеми фильмами, которые порой изображают Cредневековье как «золотое время». Не говоря уже о крестьянах, будни даже знати, которая как раз и владела замками, ничуть не были похожи на безостановочные праздники и яркие поединки.
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