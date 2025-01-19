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Новосибирские спасатели рассказали о ходе крещенских купаний

Новосибирские спасатели рассказали о ходе крещенских купаний

На всех купелях не случилось ни одного происшествия. Обстановку постоянно мониторят специалисты.Спасатели новосибирской муниципальной аварийно-спасательной службы рассказали об обстановке на крещенских купелях.

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