Юрист объяснил, может ли учитель выгнать школьника с урока

С юридической точки зрения учитель не имеет права выгонять школьника из класса во время урока, это действие противоречит ряду законодательных норм и может повлечь за собой серьезные последствия для педагога, однако существуют исключительные ситуации, когда временное удаление ребенка из кабинета может быть оправданно.