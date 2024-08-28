Юрист объяснил, может ли учитель выгнать школьника с урока

С юридической точки зрения учитель не имеет права выгонять школьника из класса во время урока, это действие противоречит ряду законодательных норм и может повлечь за собой серьезные последствия для педагога, однако существуют исключительные ситуации, когда временное удаление ребенка из кабинета может быть оправданно.
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