Арго и феня: что нужно знать о французском и русском шансоне

Культуролог Наталья Хомякова — о том, почему французское арго — это поэтический шик, а отечественная феня — социальное клеймо, чем отличаются русский и французский шансон и что их роднит, и как вышло, что современные «кальянные рэперы» транслируют те же ценности, что и каторжане 150 лет назад.
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