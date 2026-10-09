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Арго и феня: что нужно знать о французском и русском шансоне

Арго и феня: что нужно знать о французском и русском шансоне

Культуролог Наталья Хомякова — о том, почему французское арго — это поэтический шик, а отечественная феня — социальное клеймо, чем отличаются русский и французский шансон и что их роднит, и как вышло, что современные «кальянные рэперы» транслируют те же ценности, что и каторжане 150 лет назад.

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