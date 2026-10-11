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Starlink предоставит бесплатный интернет и заменит поврежденное оборудование пострадавшим от землетрясения жителям Панамы

Starlink предоставит бесплатный интернет и заменит поврежденное оборудование пострадавшим от землетрясения жителям Панамы

Они получат бесплатный доступ к интернету до 10 ноября Компания SpaceX объявила о временной отмене платы за обслуживание Starlink для клиентов в районах Панамы, пострадавших от землетрясения.

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