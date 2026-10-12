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stroimdom21

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Как осушить участок с помощью деревьев: личный опыт выбора природных насосов

Как осушить участок с помощью деревьев: личный опыт выбора природных насосов

Проблема переувлажненного участка знакома многим владельцам загородной земли. Лужи после дождя, чавкающая под ногами почва, неприятный запах от выгребной ямы — все это способно испортить впечатление даже от самого живописного сада.

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