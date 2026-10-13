Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Парка Горького

В 2026 году было проведено комплексное благоустройство Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького (ЦПКиО имени Горького), итоги которого подвел мэр Москвы Сергей Собянин.
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