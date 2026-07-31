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За рулем

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В России снизились цены на 5 комплектаций Changan, Bestune, Jaecoo

В России снизились цены на 5 комплектаций Changan, Bestune, Jaecoo

Цены на новые автомобили в июле 2026-го снова переписали – правда, динамика вышла разнонаправленной. Маркетинговое агентство НАПИ подсчитало все до копейки, изучив рекомендованные розничные цены (РРЦ) на модели официального рынка.

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