В России снизились цены на 5 комплектаций Changan, Bestune, Jaecoo

Цены на новые автомобили в июле 2026-го снова переписали – правда, динамика вышла разнонаправленной. Маркетинговое агентство НАПИ подсчитало все до копейки, изучив рекомендованные розничные цены (РРЦ) на модели официального рынка.
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