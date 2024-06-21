Аргентина обыграла Канаду на старте Кубка Америки 2024 года

В матче первого тура группового этапа Кубка Америки-2024 между сборными Аргентины и Канады аргентинцы одержали победу со счетом 2:0.
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